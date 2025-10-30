Samsung s'apprête à augmenter sa production de puces avancées après que les ventes de puces mémoire ont atteint un niveau record

Le bénéfice des puces au troisième trimestre augmente de 80 % et atteint son niveau le plus élevé depuis plus de trois ans

Les dernières puces HBM sont livrées à "tous" les clients, ce qui suggère un approvisionnement de Nvidia

Les actions de Samsung augmentent de 5,3 %

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé que le chiffre d'affaires de ses puces mémoire avait atteint un niveau record au troisième trimestre et a déclaré qu'il se concentrerait sur la production de masse de ses produits les plus avancés l'année prochaine, s'attendant à une vigueur continue du marché des puces, stimulée par la demande en matière d'IA.

Le redressement du premier fabricant mondial de puces mémoire reflète le boom inattendu des prix des puces conventionnelles, l'offre étant comprimée par le passage de l'industrie à la production de puces IA avancées, tandis que la demande augmente pour les centres de données.

Dans le même temps, Samsung a déclaré jeudi que ses puces HBM3E de génération actuelle étaient vendues à "tous les clients concernés", suggérant qu'il avait rejoint des rivaux tels que SK Hynix 000660.KS pour fournir les dernières puces HBM3E à 12 couches au leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia

Les actions de Samsung ont augmenté de 5,3 % après les résultats, dépassant nettement le gain de 0,9 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 .

Le secteur des puces de Samsung, sa principale vache à lait, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 7 billions de wons (4,92 milliards de dollars) au troisième trimestre, soit une hausse de 80 % par rapport à l'année précédente. Son activité de puces mémoire a enregistré un revenu record de 26,7 trillions de wons, contre 22,3 trillions de wons l'année précédente.

"Le marché des semi-conducteurs devrait rester solide, stimulé par l'élan continu des investissements dans l'IA", a déclaré Samsung dans un communiqué.

"En ce qui concerne le quatrième trimestre, la croissance rapide de l'industrie de l'IA devrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché", a-t-il déclaré.

Ce commentaire optimiste fait écho aux perspectives solides de SK Hynix , qui a déclaré mercredi qu'il s'attendait à un "super cycle" prolongé des puces, stimulé par le boom de l'IA, car il avait déjà vendu toute sa production de puces pour l'année prochaine.

Ces derniers mois, des géants de la technologie, dont OpenAI, ont annoncé des plans de plusieurs milliards de dollars pour investir dans l'infrastructure de l'IA malgré l'incertitude quant aux rendements sur investissement, ce qui a amené les investisseurs à se demander si le boom de l'IA n'était pas la prochaine grande bulle.

Samsung a mis du temps à tirer parti de l'explosion de la demande de puces d'IA qui a profité à ses rivaux comme SK Hynix, un fournisseur clé de puces de mémoire pour Nvidia, mais le récent boom des ventes de puces de base a été une aubaine pour le géant technologique sud-coréen qui fabrique également des smartphones, des téléviseurs, des appareils électroménagers et des écrans plats.

Les investisseurs attendent des signes indiquant que Samsung réduit l'écart avec SK Hynix avec les puces HBM4 de nouvelle génération.

Samsung a déclaré que ses échantillons HBM4 sont en cours d'expédition à des clients clés et qu'elle se concentrera sur la production de masse de produits HBM4 l'année prochaine, en pariant sur l'augmentation de la demande.

Samsung a enregistré un bénéfice d'exploitation de 12,2 billions de wons pour la période de juillet à septembre, ce qui correspond à son estimation de 12,1 billions de wons. (1 $ = 1 421,4800 wons)