Samsung présente son premier téléphone pliable en trois
information fournie par AFP 02/12/2025 à 05:58

Un visiteur touche le Galaxy Z TriFold, un téléphone de Samsung pliable en trois, le 2 décembre 2025 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

L'entreprise sud-coréenne Samsung a présenté mardi son premier téléphone pliable en trois, un an après son concurrent chinois Huawei, à un prix inaccessible au consommateur moyen.

Le Galaxy Z TriFold sera mis en vente le 12 décembre en Corée du Sud et coûtera plus de deux fois plus cher que le nouvel iPhone 17, soit 2.443 dollars (2.104 euros) dans le pays.

Cette nouveauté pour Samsung n'est pas une première mondiale: l'an dernier, Huawei a devancé ses concurrents avec un téléphone vendu à un prix similaire.

Très fin, le Galaxy Z TriFold se déplie pour dévoiler un écran de 10 pouces (25,4 centimètres), offrant "des possibilités accrues pour créer et travailler", a déclaré le géant sud-coréen de la technologie.

Il n'est "pas destiné à la vente de masse", a admis le géant sud-coréen. Alex Lim, vice-président exécutif de Samsung Electronics, a déclaré qu'il s'agissait d'une "édition spéciale".

La croissance sur le marché concurrentiel des smartphones se montre irrégulière, poussant les fabricants à trouver de nouveaux moyens pour se différencier des autres entreprises.

Disponible uniquement en noir, le nouvel appareil de Samsung pèse 309 grammes et mesure moins de 0,5 cm d'épaisseur à son point le plus fin.

Le téléphone intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) générative, utilisables en temps réel à travers le partage d'écran ou de caméra.

Ce lancement intervient au moment où Apple est en passe de devancer Samsung. Les livraisons de smartphones de l'entreprise américaine devraient atteindre une part mondiale de 19,4% en 2025, tandis que Samsung devrait détenir 18,7% du marché, selon le cabinet d'études Counterpoint. Apple détrônerait ainsi son rival pour la première fois.

IA: Intelligence artificielle

