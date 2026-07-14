Samsung explore une éventuelle cotation aux États-Unis via des ADR, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails tirés du rapport)

Samsung Electronics Co. 005930.KS est aux premières étapes de l'exploration d'une potentielle émission d'American Depositary Receipts (ADR), a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Samsung n’a pas souhaité faire de commentaire.

Samsung a mené des discussions préliminaires avec des banques, mais n’a pas encore pris de décision quant à la poursuite de ce projet, précise l’article, ajoutant que les discussions en sont à un stade très précoce et pourraient ne pas aboutir à une cotation.

Le fabricant sud-coréen de puces électroniques avait déjà envisagé la possibilité d’une offre d’ADR avant de finalement renoncer à ce projet, mais la cotation réussie de SK Hynix

000660.KS aux États-Unis a donné à Samsung une nouvelle motivation pour réexaminer cette idée, précise l’article.

La semaine dernière, son concurrent SK Hynix a fixé le prix de ses American Depositary Receipts à 149 dollars, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis par une entreprise étrangère.