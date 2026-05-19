Samsung et le syndicat se rencontrent à nouveau alors que Séoul menace d'intervenir pour empêcher la grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Samsung et le syndicat ne sont pas parvenus à trouver un accord lors des négociations menées jusqu'à présent

* Les deux parties ont toutefois réduit certains écarts, a déclaré le médiateur

* Le syndicat s'apprête à lancer jeudi la plus grande grève jamais organisée dans l'entreprise

* Le gouvernement menace de prendre des mesures pour suspendre la grève

(Ajout des fluctuations boursières et des commentaires de l'association patronale) par Hyunjoo Jin

Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat sud-coréen ont entamé mardi une nouvelle série de pourparlers sous l'égide du gouvernement afin de sortir de l'impasse dans les négociations sur les salaires et les primes et d'éviter la plus grande grève de l'histoire du conglomérat technologique.

Les deux parties subissent une pression croissante pour empêcher une grève imminente de 45 000 travailleurs qui pourrait nuire à l'économie coréenne et aux chaînes d'approvisionnement mondiales en perturbant la production de puces électroniques. Le Premier ministre sud-coréen a menacé ce week-end d'intervenir par le biais d'un arbitrage d'urgence pour résoudre la crise.

Samsung et le syndicat sont restés très éloignés l'un de l'autre lors des pourparlers de lundi, a déclaré aux journalistes le président de la Commission nationale des relations du travail. Mais il a indiqué mardi que les deux parties étaient en train de réduire certains écarts et qu'il était encore possible qu'elles parviennent à un accord.

Samsung et le syndicat n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les actions de ce géant ont chuté de 2,5 % mardi, tandis que l'indice .KS11 , qui reflète l'ensemble du marché, reculait de 3,2 %.

Les groupes d'entreprises sud-coréens ont exhorté lundi le syndicat à renoncer à son projet de grève et le gouvernement à invoquer ”immédiatement” l'arbitrage d'urgence pour suspendre la grève.

La grève doit débuter jeudi et durer 18 jours chez Samsung, qui est le plus grand fabricant mondial de puces mémoire et représente près d'un quart des exportations sud-coréennes.

Cette menace de grève intervient dans un contexte de pénurie mondiale aiguë de puces mémoire, composants essentiels des centres de données d'intelligence artificielle, des smartphones et des ordinateurs portables. Cette pénurie a alimenté la flambée des bénéfices de Samsung et de ses concurrents ces derniers mois.

L'ÉCART SALARIAL CROISSANT ENTRE SAMSUNG ET HYNIX

Ce conflit est le plus grave affrontement entre Samsung et son syndicat depuis que le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, s'est engagé en 2020 à se défaire de sa réputation d'antisyndicalisme, quelques mois après la création de son premier syndicat.

Samsung est l'un des employeurs les plus prisés de Corée, mais les employés étaient de plus en plus frustrés par l'écart salarial grandissant avec son rival plus modeste, SK Hynix

000660.KS , qui a pris très tôt l'avantage en fournissant de la mémoire à large bande passante pour les puces d'intelligence artificielle à Nvidia NVDA.O .

SK Hynix a procédé à une refonte de sa structure salariale l'année dernière, ce qui s'est traduit par des primes plus de trois fois supérieures à celles offertes aux employés de Samsung, accélérant ainsi la fuite des talents vers SK Hynix et provoquant une forte augmentation du nombre d'adhésions au syndicat de Samsung, ont déclaré des membres du syndicat.

La colère des employés a été exacerbée par les bénéfices records de Samsung , alors que l'essor de l'IA fait grimper la demande en puces.

Le syndicat a exigé que Samsung supprime le plafond de 50 % des primes par rapport au salaire annuel, alloue 15 % du bénéfice d'exploitation annuel à un fonds de primes partagé entre les employés et formalise ces dispositions dans les contrats.

Samsung a proposé que les travailleurs du secteur des puces mémoire reçoivent des primes ”spéciales” qui dépasseraient celles des employés de SK Hynix, tout en maintenant le plafond des primes.

Lee a présenté samedi ses excuses aux clients et au public au sujet du conflit social, lors de ses premiers commentaires publics sur la question. Parmi les clients de Samsung figurent Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Nvidia.

Un tribunal a partiellement accédé lundi à la demande d'injonction de Samsung, statuant que les effectifs essentiels dans certaines installations de production devaient être maintenus pendant toute action syndicale.