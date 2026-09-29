Samsung Electronics s'engage à investir 1 milliard de dollars dans le développement d'Helix Digital AI, une entreprise soutenue par KKR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Helix Digital, une entreprise spécialisée dans les infrastructures d'IA soutenue par KKR, a annoncé mardi que Samsung Electronics 005930.KS s'était engagé à investir 1 milliard de dollars par le biais de son fonds de capital-investissement afin de soutenir le déploiement mondial des infrastructures d'IA de l'entreprise.

Voici quelques détails:

* Cet engagement s'ajoute aux plus de 10 milliards de dollars de capitaux déjà engagés dans la stratégie d'Helix, a précisé la société.

* Basée aux États-Unis, Helix a déclaré se concentrer sur l’investissement, la mise en place et la gestion d’infrastructures favorisant l’IA, notamment des centres de données hyperscale, la production et le transport d’électricité, ainsi que des actifs liés à la fibre optique et à la connectivité.

* S'appuyant sur la technologie « full-stack » de Nvidia, Helix prévoit d'utiliser la technologie et les capacités de stockage d'énergie de Samsung pour accélérer le développement et la mise en place d'infrastructures d'IA.

* Parmi les principaux investisseurs d’Helix figurent KKR, la Kuwait Investment Authority, Nvidia NVDA.O , et d’autres.