Samsung Electronics 005930.KS a annoncé vendredi avoir nommé un nouveau responsable pour sa division de puces mémoire dans le cadre d’un remaniement de sa direction, alors que la demande en forte hausse de puces d’IA permet au géant sud-coréen de la technologie d’enregistrer des bénéfices records .

Le fabricant de puces a promu Hwang Sang-joon au poste de président et directeur de la division mémoire. Il dirigeait auparavant le développement des mémoires, notamment pour des puces telles que la mémoire vive dynamique (DRAM) et la mémoire à large bande passante (HBM).

M. Hwang « contribuera à renforcer la compétitivité des produits de mémoire à l’ère de l’IA », a déclaré Samsung dans un communiqué.

Le groupe a également indiqué avoir « promu des vice-présidents qui ont été à l’origine de performances record dans le domaine des semi-conducteurs et ont renforcé la compétitivité technologique » dans le cadre d’un « changement générationnel à la tête de l’entreprise ».

Samsung a enregistré une multiplication par 15 de son bénéfice trimestriel lié aux puces au troisième trimestre, alors que la ruée vers la construction de centres de données destinés aux applications et services basés sur l’intelligence artificielle a mis à rude épreuve l’offre de puces d’IA et fait grimper les prix.

Le co-directeur général et vice-président Jun Young-hyun continuera de superviser la division plus large des solutions pour appareils, qui comprend les puces mémoire et logiques, et « se concentrera sur le développement d’activités d’avenir telles que la fonderie », a déclaré Samsung.

Le fabricant de puces a également promu Cho Sang-yeun, responsable des activités puces aux États-Unis, en le nommant à la tête de sa division System LSI, qui conçoit des puces logiques pour les entreprises technologiques.

« Grâce à son solide réseau de relations clients à l’échelle mondiale, il devrait permettre d’élargir la clientèle de la division System LSI », a déclaré Samsung.

Samsung a également promu Lee Jong-myeong, responsable du développement des procédés de fabrication des puces pour la mémoire et la fonderie, au poste de directeur technique de sa division « Device Solutions ».

Avec ce dernier remaniement, Samsung devrait dynamiser son activité de fabrication de puces en sous-traitance et diversifier sa clientèle au-delà de Nvidia NVDA.O pour inclure Broadcom AVGO.O et Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, car les hyperscalers devraient réduire leur dépendance vis-à-vis de Nvidia, leader de l’IA, suite à la démission de Jensen Huang, directeur général éclaboussé par un scandale, a déclaré Park Ju-gun, directeur du cabinet d’analyse d’entreprises Leaders Index.

NOUVEAU RESPONSABLE DE LA DIVISION MOBILE

Les actions de Samsung ont fluctué au gré des fluctuations générales du sentiment à l’égard de l’IA, que les commentateurs présentent comme une technologie qui va changer le monde, mais dont le coût en termes d’infrastructure est énorme. Elles ont chuté de plus de 5 % vendredi dans le cadre d’une vague de ventes massives dans le secteur technologique, après que l’introduction en bourse colossale d’Anthropic ( ANT.O ) n’a pas réussi à raviver l’enthousiasme pour l’IA.

Samsung a également nommé le président Choi Won-joon à la tête de sa division appareils mobiles. M. Choi occupait auparavant le poste de directeur des opérations et a dirigé le lancement des smartphones des séries Galaxy S26 et Galaxy Z Fold8.

Parmi les défis à relever dans le secteur des appareils mobiles figurent la hausse des prix des puces mémoire et la concurrence, notamment celle des concurrents chinois.

Le co-directeur général et président TM Roh restera à la tête de la division « Device Experience », qui regroupe les appareils mobiles, les téléviseurs et l’électroménager, et « se concentrera sur la préparation de nouveaux secteurs de croissance, notamment la robotique », a indiqué Samsung.