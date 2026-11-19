Samsung Electronics minimise les inquiétudes concernant les entreprises du « néocloud » et la bulle de l'IA

Samsung Electronics 005930.KS , premier fabricant mondial de puces mémoire, a minimisé mercredi les craintes selon lesquelles les fournisseurs de néocloud fortement endettés pourraient alimenter une bulle plus large dans le domaine de l'IA, affirmant qu'ils ne représentaient qu'une petite part du marché global.

« Les néoclouds représentent une part relativement faible et limitée du marché global, environ 8 % », a déclaré Kim Yong-kwan, président et directeur de la gestion d’entreprise, de la stratégie et des opérations au sein de la division des composants de Samsung, lors d’une conférence organisée par Morgan Stanley à Singapour.

« Nous ne pensons pas que ces inquiétudes constituent une menace significative pour la trajectoire de croissance globale de l’IA. »

Les actions des entreprises de « néocloud », notamment CoreWeave CRWV.O , qui loue de la capacité de calcul à des entreprises technologiques, ont été affectées par les craintes que l’expansion de leurs centres de données, financée par l’endettement, ne se retourne contre elles si la demande en IA venait à ralentir.

Le départ de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O ce mois-ci pourrait également resserrer le financement pour les petites entreprises de néocloud fortement endettées qui ont contribué à alimenter l’expansion rapide du secteur, ont déclaré des analystes et des investisseurs.

Kang Suk-chae, responsable des ventes et du marketing de la division Foundry chez Samsung, a déclaré que le boom actuel des investissements dans l’IA était de nature structurelle plutôt que cyclique, les contrats à long terme entre les fabricants de puces et leurs clients offrant une meilleure visibilité sur l’offre et la demande.

Il a ajouté que le boom actuel se distinguait des cycles précédents, au cours desquels les investissements spéculatifs avaient finalement conduit à une surcapacité.

« En bref, les investissements actuels ne résultent pas de la spéculation, mais d’une demande réelle et tangible », a déclaré M. Kang, ajoutant que la pénurie actuelle de puces « persisterait dans un avenir prévisible ».

Il a précisé que l’activité de fonderie de Samsung, qui est en concurrence avec Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW , disposait de sites de production diversifiés « afin de réduire les risques liés aux chaînes d’approvisionnement » et proposait « une solution tout-en-un » incluant la mémoire et les techniques d’encapsulation avancées.

M. Kim a réitéré la déclaration précédente de Samsung selon laquelle l’entreprise mettrait en œuvre le reste de ses mesures de redistribution aux actionnaires par le biais d’une combinaison de dividendes en espèces et d’un programme « substantiel » de rachat et d’annulation d’actions.

Il a précisé que la société devait prendre en compte un certain nombre de facteurs, notamment les dépenses d’investissement, avant d’annoncer en janvier les détails de son programme de redistribution aux actionnaires.