Samsung Electronics déclare avoir livré des puces HBM4 à ses clients
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 07:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails)

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré jeudi qu'il avait commencé à expédier ses dernières puces de mémoire à large bande passante, connues sous le nom de HBM4, à ses clients , alors que le fabricant de puces sud-coréen cherche à rattraper ses rivaux dans la course à la fourniture de semi-conducteurs essentiels pour les puces d'intelligence artificielle de Nvidia.

Samsung Electronics a déclaré être la première entreprise à produire en masse et à expédier les puces HBM4.

