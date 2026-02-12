Samsung Electronics déclare avoir livré des puces HBM4 à ses clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré jeudi qu'il avait commencé à expédier ses dernières puces de mémoire à large bande passante, connues sous le nom de HBM4, à ses clients , alors que le fabricant de puces sud-coréen cherche à rattraper ses rivaux dans la course à la fourniture de semi-conducteurs essentiels pour les puces d'intelligence artificielle de Nvidia.

Samsung Electronics a déclaré être la première entreprise à produire en masse et à expédier les puces HBM4.