Samsung commence à livrer des puces HBM4 pour rattraper son retard dans la course à l'IA

(Ajouter des détails sur les puces) par Hyunjoo Jin

Samsung Electronics amp;005930.KS> a déclaré jeudi qu'il avait commencé à expédier les dernières puces de mémoire à large bande passante, HBM4, à des clients anonymes, alors que le fabricant de puces s'efforce de rattraper ses rivaux en fournissant à Nvidia amp;NVDA.O>.

La ruée mondiale vers les centres de données d'intelligence artificielle a alimenté la demande de HBM, un type de mémoire vive dynamique (DRAM) qui aide à traiter des quantités massives de données générées par des applications complexes d'intelligence artificielle.

Samsung, premier fabricant mondial de puces mémoire, a été lent à répondre au marché des puces d'IA avancées, accusant un retard par rapport à ses rivaux dans la fourniture de puces HBM de la génération précédente.

Samsung a déclaré que son HBM4 offre une vitesse de traitement constante de 11,7 gigabits par seconde (Gbps), soit une augmentation de 22 % par rapport à son prédécesseur, le HBM3E. Samsung a déclaré que ses dernières puces peuvent atteindre la vitesse maximale de 13 Gbps, ce qui permet d'atténuer les goulets d'étranglement croissants en matière de données.

Samsung a également déclaré qu'elle prévoyait de livrer des échantillons de puces HBM4E de la prochaine génération au cours du second semestre de cette année.

Les actions de Samsung ont terminé en hausse de 6,4 % jeudi.

UNE CONCURRENCE ACCRUE

SK Hynix a déclaré en janvier qu'il visait à maintenir sa part de marché "écrasante" dans les puces HBM4 de nouvelle génération, qui étaient en production de volume, alors qu'il est confronté à la concurrence croissante de Samsung Electronics.

Elle a également ajouté qu'elle visait à atteindre des rendements de production de HBM4 similaires à ceux des puces HBM3E de la génération actuelle.

Le directeur financier de Micron a également déclaré que l'entreprise était en phase de production à grande échelle de la puce HBM4 et qu'elle avait commencé à expédier cette puce à ses clients.