Samsung anticipe un bénéfice record en deux ans au T3

SEOUL, 8 octobre (Reuters) - Samsung 005930.KS a déclaré jeudi que son bénéfice au troisième trimestre devrait avoir augmenté de 58% pour s'établir à un plus haut en deux ans, battant les estimations des analystes, lesquels ont attribué ce bond à la hausse des ventes de smartphones et à une commande de puces émise par Huawei. Le géant sud-coréen a indiqué que son bénéfice d'exploitation sur la période juillet-septembre devrait avoir atteint les 12.300 milliards de wons (environ 9,1 milliards d'euros), soit un plus haut depuis le troisième trimestre 2018 où il s'était élevé à 17.570 milliards de wons. D'après des données Refinitiv SmartEstimate, les analystes s'attendaient à un bénéfice de 10.500 milliards de wons. Samsung prévoit un chiffre d'affaires en hausse de 6% sur un an, à 66.000 milliards de wons, selon les données partielles communiquées en amont de la publication des résultats détaillés qui doit intervenir plus tard ce mois-ci. En bourse, le titre Samsung Electronics était en hausse de 1,2% dans les premiers échanges, avec un gain de 0,7% de l'indice Kospi .KS11 . L'entreprise a livré environ 80 millions de smartphones au troisième trimestre contre 54,2 millions d'appareils lors du trimestre précédent, ont dit des analystes, alors que la demande a rebondi après que la crise sanitaire du coronavirus a provoqué une contraction sur les six premiers mois de l'année. Samsung a aussi vu la demande de microprocesseurs grimper grâce aux commandes destinées aux consoles de jeu vidéo et aux besoins du géant chinois des télécoms Huawei, qui a commencé mi-septembre à effectuer des stocks de puces pour compenser l'interdiction d'achat de technologies américaines le visant. (Joyce Lee et Hyunjoo Jin; version française Jean Terzian)

