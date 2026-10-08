Samsung annonce un bénéfice de 80 milliards de dollars grâce à l'essor de l'IA, un record trimestriel pour une entreprise technologique

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* Samsung prévoit un bénéfice de 107 400 milliards de wons au troisième trimestre, dépassant les estimations

* La pénurie de puces devrait persister jusqu'en 2028, selon les fabricants de puces

* La hausse du coût des puces réduit les marges sur les smartphones

* Les droits de douane américains font planer l'incertitude

(Reformulation du paragraphe 1, ajout d'éléments, du cours de l'action au paragraphe 10 et de contexte aux paragraphes 14, 17 à 25)

par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi que son bénéfice trimestriel devrait dépasser les 100 000 milliards de wons, une première mondiale pour une entreprise technologique, estimant que ses résultats du troisième trimestre allaient être multipliés par près de neuf grâce à la forte demande de puces d’IA qui a stimulé les ventes de mémoires.

Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire a estimé son bénéfice d’exploitation à 107 400 milliards de wons (80,17 milliards de dollars) pour la période juillet-septembre, un chiffre légèrement supérieur à l’estimation LSEG SmartEstimate de 106 100 milliards de wons, selon un document réglementaire.

Ces prévisions marquent le quatrième trimestre consécutif de bénéfice d’exploitation record pour Samsung, soulignant l’aggravation de la pénurie mondiale de puces mémoire, les investissements dans les infrastructures d’IA dépassant la croissance de l’offre, ce qui a entraîné une forte hausse des prix des puces.

Samsung et Micron MU.O s'attendent à ce que ce déséquilibre persiste jusqu'en 2028, même si la hausse des coûts, la concurrence chinoise et les éventuels droits de douane américains sur les semi-conducteurs font peser des risques sur les perspectives de bénéfices à long terme.

"Des incertitudes planaient sur les résultats de Samsung, les analystes ayant revu leurs estimations à la baisse, mais les chiffres se sont avérés meilleurs que prévu", a déclaré Lee Jae-won, analyste chez Yuanta Securities.

M. Lee a ajouté que les investisseurs suivraient également de près les détails de la politique de redistribution aux actionnaires de Samsung lors de la conférence téléphonique sur les résultats prévue plus tard ce mois-ci.

Les prix ont grimpé en flèche en raison de l’offre restreinte de puces DRAM et NAND conventionnelles, ainsi que de la demande croissante en mémoire à bande passante élevée (HBM), indispensable au traitement de vastes quantités de données pour les applications d’IA.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre devrait progresser de 127 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 195 000 milliards de wons, a indiqué Samsung.

La société publiera ses résultats détaillés, y compris la répartition des bénéfices par division d’activité, le 29 octobre.

L'action Samsung a progressé de 0,3 % en début de séance, surclassant l'indice de référence KOSPI .KS11 , qui a reculé de 0,1 %.

LE BOOM DES MÉMOIRES POUR L'IA STIMULE LES RÉSULTATS

Les puces mémoire devraient représenter l’essentiel de l’amélioration des résultats. Les analystes s’attendent à ce que l’offre continue d’être inférieure à la demande, ce déséquilibre pouvant s’accentuer en 2027, la demande liée à l’IA absorbant une part croissante de la capacité mondiale en mémoire.

Dans ce contexte, les livraisons de bits de DRAM conventionnelle devraient rester globalement stables en raison de stocks limités, tandis que celles de HBM pourraient augmenter fortement par rapport au trimestre précédent, grâce à une forte demande pour la HBM4, ont indiqué les analystes.

Douglas Kim, de Douglas Research Advisory, a estimé que les livraisons de bits HBM de Samsung avaient progressé de près de 50 % d’un trimestre à l’autre au troisième trimestre.

Son concurrent américain Micron, l’un des principaux fournisseurs de mémoire à large bande passante de Nvidia

NVDA.O , a déclaré que le marché des puces pourrait être plus tendu en 2027 et 2028 que cette année, après avoir annoncé mercredi un chiffre d’affaires trimestriel bien supérieur aux estimations.

Un won sud-coréen plus fort pourrait compenser une partie de ces gains en réduisant la valeur des ventes à l’étranger libellées en dollars une fois converties en monnaie locale.

L’essor des puces mémoire représente également un défi pour les autres activités de Samsung, en particulier ses divisions smartphones et électronique grand public, qui subissent une pression croissante due à la hausse des coûts des composants.

Si la hausse des prix de la mémoire profite à la branche semi-conducteurs de Samsung, elle augmente également les coûts de ses propres smartphones et autres appareils électroniques, ce qui réduit les marges de ces activités.

Par ailleurs, l’activité de fabrication de puces à façon, ou "fonderie", de Samsung devrait rester déficitaire en raison du poids des coûts fixes et de taux d’utilisation encore faibles, selon les analystes.

Toutefois, le taux d’utilisation devrait s’améliorer au cours des prochains trimestres, soutenu par une demande plus forte en procédés de fabrication de pointe. Samsung s’efforce de réduire l’écart qui le sépare du leader du secteur, TSMC

2330.TW , dans le domaine de la fabrication de puces à façon de pointe.

Ce qui pourrait donner un coup de pouce à ses ambitions dans le domaine de la fonderie: la directrice générale d’AMD AMD.O , Lisa Su , a déclaré mercredi que le fabricant américain de puces continuait d’explorer des opportunités de partenariat avec Samsung dans les secteurs de la mémoire et de la fonderie.

LA CONCURRENCE CHINOISE ET LES DROITS DE DOUANE AMÉRICAINS ASSOMBRISSENT LES PERSPECTIVES

Malgré un contexte d’approvisionnement favorable pour Samsung et d’autres fabricants de mémoires, l’expansion à long terme des fabricants chinois de puces mémoire reste un défi potentiel.

Pour l’instant, les fabricants chinois de mémoires devraient également rester davantage dépendants de leurs clients nationaux, notamment les développeurs chinois de puces d’IA et les fabricants d’ordinateurs et de smartphones.

Les analystes ont toutefois indiqué que les restrictions américaines concernant l’accès de la Chine aux équipements de pointe pour la fabrication de puces continuent de limiter la vitesse à laquelle les producteurs chinois peuvent se développer.

Une autre source d’incertitude réside dans la perspective de droits de douane américains sur les semi-conducteurs, Washington incitant les fabricants de puces à développer leurs capacités de production aux États-Unis.

Toutefois, selon les analystes, il faudrait plusieurs années avant que toute nouvelle capacité de fabrication de puces aux États-Unis ne vienne renforcer l’offre mondiale de mémoires, car la construction et la mise en service d’usines de fabrication de puces à grande échelle prennent des années.

(1 $ = 1.339,5700 wons)