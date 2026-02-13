Samsonite, société cotée à Hong Kong, vise une double cotation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails du plan de cotation et du contexte dans les paragraphes 2 à 6)

Le fabricant de bagages Samsonite

1910.HK a déclaré vendredi qu'il cherchait à obtenir une double cotation sur une bourse américaine afin d'accroître son exposition aux investisseurs sur d'autres marchés.

La société, qui possède les marques de bagages American Tourister et Tumi, a déclaré que la cotation potentielle se ferait par le biais d'actions de dépôt américaines.

Elle a ajouté que la cotation dépendrait du marché mondial et d'autres conditions.

Une double cotation aux États-Unis rendrait les actions plus accessibles aux investisseurs internationaux et augmenterait le volume global des transactions sur les actions, a déclaré Samsonite.

Le calendrier et les modalités de la double cotation n'ont pas encore été déterminés, a indiqué la société, qui souhaite également obtenir l'approbation des actionnaires.

Tout produit de la cotation potentielle sera utilisé pour couvrir les dépenses d'exploitation, les dépenses d'investissement, le remboursement de la dette et le financement d'éventuelles acquisitions, a déclaré la société.