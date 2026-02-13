 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samsonite, société cotée à Hong Kong, vise une double cotation aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails du plan de cotation et du contexte dans les paragraphes 2 à 6)

Le fabricant de bagages Samsonite

1910.HK a déclaré vendredi qu'il cherchait à obtenir une double cotation sur une bourse américaine afin d'accroître son exposition aux investisseurs sur d'autres marchés.

La société, qui possède les marques de bagages American Tourister et Tumi, a déclaré que la cotation potentielle se ferait par le biais d'actions de dépôt américaines.

Elle a ajouté que la cotation dépendrait du marché mondial et d'autres conditions.

Une double cotation aux États-Unis rendrait les actions plus accessibles aux investisseurs internationaux et augmenterait le volume global des transactions sur les actions, a déclaré Samsonite.

Le calendrier et les modalités de la double cotation n'ont pas encore été déterminés, a indiqué la société, qui souhaite également obtenir l'approbation des actionnaires.

Tout produit de la cotation potentielle sera utilisé pour couvrir les dépenses d'exploitation, les dépenses d'investissement, le remboursement de la dette et le financement d'éventuelles acquisitions, a déclaré la société.

Valeurs associées

SAMSONITE GROUP
2,121 EUR Tradegate -2,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank