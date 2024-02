Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Samse: vers un rachat de la branche négoce de Herige information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Au terme de négociations exclusives annoncées le 4 décembre dernier, Samse annonce la signature d'un protocole d'accord avec Herige en vue de l'acquisition de sa branche négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex).



Le périmètre représente 374,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1.155 collaborateurs et 79 points de vente dans le Grand Ouest à fin 2023. La transaction reste soumise à des autorisations réglementaires et devrait être finalisée au printemps 2024.



Samse attend de ce rapprochement une extension de sa présence au niveau national, tandis que Herige pourra bénéficier de moyens additionnels pour le développement de ses deux branches industrielles béton et menuiserie.





