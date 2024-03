Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Samse: résultat net part du groupe de 76,4 ME en 2023 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 18:31









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 1 889 ME au 31 décembre 2023, en diminution de 1,2% par rapport à 2022.



Dans un marché immobilier du logement neuf en recul de 22%, le chiffre d'affaires de l'activité Négoce est en baisse de 2,1% sur l'exercice 2023, et s'élève à 1 482 ME.



Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du groupe s'établit à 104,3 ME en baisse de 16,8% (soit -21,1 ME) comparé à 2022.



Le résultat net des sociétés intégrées ressort ainsi à 79,3 ME et diminue de 18,5 ME (-18,9%). Le résultat net part du groupe suit sensiblement la même évolution pour s'établir à 76,4 ME.





