Samse : le CA 2019 en hausse de +5,1%

(CercleFinance.com) - Samse affiche un chiffre d'affaires de 1,499 milliard d'euros au titre de l'année 2019, en croissance de +5,1% par rapport à 2018 (+3,4% à périmètre comparable), dont une progression de +1,1% au quatrième trimestre (-0,3% à périmètre comparable). 'Le Groupe SAMSE maintient sa stratégie de développement de son maillage existant des agences de négoces et des magasins de bricolage, et poursuit également la bonne intégration des acquisitions réalisées au cours de l'année 2019', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

