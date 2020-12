Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Samse : finalisation de la restructuration actionnariale Cercle Finance • 31/12/2020 à 10:01









(CercleFinance.com) - La société Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de Samse, confirme la finalisation des opérations de restructuration actionnariale (sortie d'actionnaires pour environ 23% du capital). L'opération de réduction de capital a été financée majoritairement par recours à des emprunts bancaires auprès d'un pool de prêteurs composé de 11 banques et 2 fonds de prêts. Les remboursements s'échelonneront sur une durée de 5 à 7 ans. ' L'exercice 2020 devrait se terminer avec un bon niveau d'activité, le Groupe étant peu impacté par les conditions sanitaires en vigueur. Toutefois, il reste prudent quant à ses prévisions relatives à l'année prochaine ' indique la direction.

