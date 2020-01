Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Samse : Dumont Investissement va se renforcer au capital Cercle Finance • 27/01/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de Samse, annonce la signature d'un contrat prévoyant l'acquisition de la participation de 21,13% du capital de Samse détenue par BME France, pour un prix, hors frais, de 136 millions d'euros. La réalisation de cette acquisition, qui correspond à un prix d'achat par action d'environ 186 euros, devrait intervenir fin février 2020. Elle portera la participation de Dumont Investissement à 77,30% du capital et 81,28% des droits de vote de Samse. Elle mettra fin au pacte d'actionnaires conclu le 17 septembre 2014 entre Dumont Investissement et BME France, et s'accompagnera de la renonciation, par cette dernière et sans indemnité à sa charge, à l'option d'achat du contrôle de Dumont Investissement.

Valeurs associées SAMSE Euronext Paris +1.24%