Samse: diminution de 1% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Samse affiche un chiffre d'affaires de 1,89 milliard d'euros au 31 décembre 2023, en recul de 1,2% (-1,6% à périmètre comparable), qui 'tient compte d'une inflation toujours positive sur 2023 même si elle tend à se résorber fortement sur la fin de l'exercice'.



Le chiffre d'affaires de l'activité négoce recule de 2,1% (-2,6% en comparable) à 1,48 milliard, tandis que celui de l'activité bricolage s'accroit de 2,4%, et reste bien orientée par rapport à un marché en recul (-1,4%) selon la Banque de France.



'Les perspectives sur l'année 2024 sont assez pessimistes sur le marché de l'immobilier neuf et restent plutôt bien orientées sur le marché du bricolage et de la rénovation', note Samse, qui entend poursuivre le développement géographique de son réseau de distribution.





