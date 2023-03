Samse : des signaux au vert pour l'exercice 2022

(AOF) - Samse a dévoilé un résultat net part du groupe à 94,9 millions d'euros en 2022 contre 93,5 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant (ROC) s’élève à 125,4 millions d'euros, en progression de 2,4% comparé à 2021. Le groupe de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat présente un chiffre d'affaires annuel de 1,9 milliard d'euros au 31 décembre 2022, en croissance de 8,% par rapport à 2021.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 11 mai 2023 un dividende de 16,00 euros par action. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 23 juin 2023.

Côté perspectives, malgré les incertitudes liées au contexte économique et géopolitique actuel, le groupe reste confiant pour l'année 2023, compte-tenu de ses capacités de réactivité et d'adaptation.

Par ailleurs, il intensifie sa stratégie de diversification fin janvier 2023 avec une prise de participation (réalisée par l'intermédiaire de sa filiale Henry Timber) à hauteur de 45% dans le Groupe Provvedi, spécialisé dans l'exploitation forestière, la scierie et la deuxième transformation du bois. Les 55 % complémentaires ont été acquis par le Groupe Plattard, lui-même faisant partie des entités mises en équivalence du Groupe Samse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.