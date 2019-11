SAMSE : BLACKSTONE contrôle l'un de ses actionnaires

" CRH France Distribution a conclu le 17 septembre 2014 un accord d'actionnaires avec Dumont Investissement constitutif d'une action de concert vis-à-vis de SAMSE, ainsi qu'une option d'achat du contrôle de Dumont Investissement avec certains actionnaires de cette dernière ", rappelle le distributeur de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat.

(AOF) - Suite à l'acquisition par des fonds gérés par Blackstone de l'activité de distribution européenne de CRH, SAMSE a été informée que la firme de private equity contrôle désormais, par l'intermédiaire d'une société Clay Bidco France, CRH France Distribution, qui détient environ 21% du capital et 22% des droits de vote de SAMSE.

