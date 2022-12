Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX a été arrêté

" L'arrestation de SBF a suivi la réception d'une notification officielle des États-Unis indiquant qu'ils ont porté plainte contre SBF et qu'ils vont probablement demander son extradition " ont indiqué les autorités des Bahamas. " Lorsqu'une demande officielle d'extradition est présentée, les Bahamas ont l'intention de la traiter rapidement, conformément à la loi bahamienne et à ses obligations conventionnelles avec les États-Unis ".

(AOF) - Le fondateur et ancien Directeur général de la plateforme d’échange de cryptomonnaies, FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a été arrêté lundi aux Bahamas après que les États-Unis ont porté plainte, ont indiqué les autorités des deux pays. FTX, s'est placée sous la protection de loi américaine sur les faillites, de même que sa filiale Alameda Research, le mois dernier. Depuis, les révélations ne cessent de s'accumuler sur les pratiques douteuses de FTX et l'absence de contrôles.

