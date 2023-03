Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salzgitter: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Salzgitter lâche près de 4% à Francfort, sous le poids d'une dégradation de recommandation de 'neutre' à 'sous-performance', compte tenu du potentiel de baisse du cours actuel par rapport à son objectif de cours inchangé à 32 euros sur le titre du sidérurgiste.



'Salzgitter affiche un parcours boursier récent plutôt satisfaisant mais celui-ci reflète largement la performance de sa participation dans Aurubis', juge le bureau d'études qui affirme privilégier dans le secteur ArcelorMittal et Voestalpine.





Valeurs associées SALZGITTER XETRA -2.46%