Salvatore Ferragamo: une note de Goldman dope le titre

(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo grimpe d'environ 5% jeudi à la Bourse de Milan dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Goldman Sachs.



La banque d'affaires américaine explique avoir relevé son conseil sur le titre de la maison de luxe italienne après sa nette sous-performance enregistrée depuis le début de l'année (-37%, contre -5% pour le reste du secteur).



Goldman ajoute que depuis qu'il a placé l'action sur sa liste de valeurs recommandées à la vente ('Sell list') en juillet 2021, Ferragamo a vu son cours de Bourse chuter de 55%, à comparer avec une hausse de 25% pour le secteur.



Après un tel mouvement de repli, la firme new-yorkaise dit percevoir un potentiel de baisse désormais limité et relève en conséquence son conseil de 'vendre' à 'neutre'.



Son nouvel objectif de cours de 9,1 euros fait même apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 17%.





