Salvatore Ferragamo renoue avec les bénéfices mais se cherche toujours un designer

(AOF) - Salvatore Ferragamo bondit de près de 7% à 16,32 euros, soutenu par des résultats annuels en forte progression. Après un exercice marqué par le Covid, le groupe de luxe italien, a, comme le reste du secteur, bénéficié à plein de la réouverture de l'économie mondiale. Sans surprise, les ventes ont été tirées par l'Asie-Pacifique (+16,9% à changes constants), premier marché du groupe. Le rebond en Amérique du Nord est impressionnant : +82,6% à changes constants. Reste désormais à l'enseigne italienne à se choisir un nouveau directeur de création susceptible de le replacer au top des tendances.

Depuis le départ du créateur britannique Paul Andrew en mai dernier, le maroquinier n'a pas de designer. A ce titre, le nouveau directeur général, le très expérimenté Marco Gobbetti (4 ans et demi à la tête de Burberry) a déclaré rechercher "énergie et nouveauté".

En 2021, Salvatore Ferragamo a renoué avec les bénéfices. Le résultat net s'est établi à 81 millions d'euros contre une perte de 72 millions en 2020. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 143 millions, contre une perte de 63 millions un an plus tôt. L'Ebitda a atteint 305 millions, en hausse de 93%. Le chiffre d'affaires a progressé de 31,4% à changes constants.

En termes de perspectives, le groupe n'a pas souhaité dévoiler d'objectifs chiffrés en raison de la pandémie qui sévit encore et de la guerre. Il a précisé que son exposition directe à la Russie représentait moins de 1% de ses ventes.

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 18 euros dans le sillage de cette publication. Le broker estime que l'arrivée récente du directeur général importe plus que des résultats 2021 " sans histoire ". Le courtier attend une nouvelle stratégie de produits avec un nouveau directeur de création, un sujet sensible dans une société familiale.

L'analyste estime que la rentabilité reste faible tout comme la " chaleur " de marque. Le changement de direction a été le bienvenu, estime Jefferies qui préfère juger sur pièces.

