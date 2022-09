Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Salvatore Ferragamo: rebond après un bénéfice net de 62 ME information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 10:54

(CercleFinance.com) - Le titre reprend des couleurs ce matin avec un gain de 3% après le repli d'hier (-2%) suite à l'annonce des résultats.



Le chiffre d'affaires du groupe de 630ME au premier semestre 2022, augmente de 20,3 % par rapport au premier semestre 2021.



L'EBIT est à 95 millions d'euros, en hausse de 44,7%, et le bénéfice net à 62 millions d'euros est en hausse de 85,2% par rapport au premier semestre 2021.



L'Excédent brut d'exploitation (EBITDA) est à 180 millions d'euros (+24,4% par rapport à 144 millions d'euros au 30 juin 2021).



' Nous avons fait d'excellents progrès dans la réalisation de nos priorités stratégiques et nous allons accélérer nos investissements au cours du second semestre pour renforcer les plateformes et les régions afin de soutenir notre programme de croissance. Notre partenariat avec Farfetch, annoncé récemment, nous fournit une solide plateforme de capacités techniques et un public cible pour alimenter notre ambition de croissance numérique ', commente Marco Gobbetti, administrateur délégué et directeur général de Salvatore Ferragamo S.p.A.