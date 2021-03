Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salvatore Ferragamo : les résultats dépassent les attentes Cercle Finance • 10/03/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le groupe de luxe italien Salvatore Ferragamo a dévoilé hier soir des résultats supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre, une performance qui lui valait de progresser de près de 6% mercredi à la Bourse de Milan mardi. Dans un communiqué diffusé mardi soir, la maison de luxe florentine indique que son chiffre d'affaires total a chuté de 20,4% sur les trois derniers mois de l'année, un repli toutefois ramené à -19,9% à taux de change constants. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, son chiffre d'affaires s'inscrit en baisse de 33,5% à 916 millions d'euros, soit un recul de 33,4% à taux de change constants. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a, lui, chuté de 52,2%, à 160 millions d'euros en 2020 contre 336 millions d'euros en 2019, un décrochage qui a fait plonger le résultat net annuel dans le rouge, à -66 millions d'euros contre un profit de 87 millions d'euros à l'issue de l'exercice précédent. Dans une note de réaction, les analystes d'UBS - qui affichent une opinion 'neutre' sur le titre - saluent un 'bon contrôle des coûts', mais évoquent aussi une visibilité qui reste 'limitée'. Après cette publication, le titre était en hausse de 5,8% mercredi à la Bourse de Milan.

