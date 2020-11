Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salvatore Ferragamo : les pertes se creusent après 9 mois Cercle Finance • 11/11/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - A l'issue des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Salvatore Ferragamo s'établit à 611 millions d'euros, en recul de 38,5% par rapport à la même période un an plus tôt (994 millions d'euros). Le groupe a réalisé l'essentiel de son activité en Asie-Pacifique (42%), devant l'Europe (23%), l'Amérique du Nord (20%) et le Japon (10%). La baisse du CA est lié à la pandémie et au verrouillage des activités commerciales qui a entraîné la fermeture de la majorité des magasins de l'enseigne, fait savoir le groupe. Salvatore Ferragamo a enregistré une perte nette de 96 millions d'euros lors des 9 premiers mois de l'année, bien loin des 61 millions d'euros de bénéfices réalisés un an plus tôt.

Valeurs associées SALVAT. FERRAGAMO MIL +4.60%