Salvatore Ferragamo : Jefferies reste à Conserver

(AOF) - Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 15,5 euros sur Salvatore Ferragamo après une conférence avec le nouveau PDG, Marco Gobbetti. Ce dernier a présenté sa vision stratégique visant à doubler les ventes en quatre à cinq ans en augmentant l'attrait de la marque avec des produits contemporains qui trouvent un écho auprès des jeunes consommateurs. Le bureau d'études pense que cette brève conférence téléphonique a laissé de nombreuses questions clés sans réponse.

Il cite : recrutements clés, structure de l'équipe créative et calendrier du plan d'investissement dans la marque.

Par ailleurs ajoute l'intermédiaire, les ventes et les marges du premier trimestre ont été battues et les ventes sont solides aux Etats-Unis et en Europe, mais les commentaires sur les perspectives financières pour 2022/2023 étaient vagues.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Deux tendances de fond liées au Covid

La crise sanitaire a conforté le développement du digital dans un secteur pourtant peu tourné vers le e-commerce. Sa part a doublé en deux ans pour atteindre 22 % en 2021, soit 62 milliards d'euros. Les accessoires, les sneakers et les produits de beauté sont en tête des ventes. Selon Bain, le numérique devrait devenir le premier canal de ventes du luxe dès 2025. Les acteurs comme Kering souhaitent donc internaliser de plus en plus la gestion de leurs sites. L’autre mouvement de fond lié à la crise sanitaire, et qui s’inscrit dans une logique de développement durable, est l’essor du marché de l'occasion. Il a bondi de 30% depuis 2019 et représente 12% du marché total. Ces évolutions sont portées par les jeunes générations, alors que les 25-40 ans devraient représenter 70% des acheteurs en 2025, contre 45% en 2019.