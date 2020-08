Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salvatore Ferragamo : entouré après un relèvement de broker Cercle Finance • 26/08/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo bondit de 5% à Milan avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation à 'achat' sur le titre du fabricant italien de chaussures de luxe, avec un objectif de cours rehaussé de 36% à 15 euros. S'il reconnait que '2020 est une année très difficile pour Salvatore Ferragamo avec des pertes significatives', le broker estime que 'la brusque chute de la performance pourrait accélérer une formation de mesures correctives'.

Valeurs associées SALVAT. FERRAGAMO MIL +7.21%