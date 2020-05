Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salvatore Ferragamo : dans le vert malgré une perte de 41 ME Cercle Finance • 13/05/2020 à 11:54









(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo a annoncé une perte au premier trimestre, mais les actions de la maison de couture de luxe italienne sont en hausse ce matin à la Bourse de Milan. Le groupe a enregistré une perte nette de 41 millions d'euros au cours du dernier trimestre, contre un bénéfice de 11 millions d'euros pour la même période de l'année, le chiffre d'affaires a chuté de 30% à 222 millions d'euros. Les ventes au détail à périmètre constant ont baissé de 31,5%. Comme d'autres marques de luxe, la crise de Covid-19 a gravement touché les ventes du groupe, 50% de ses magasins étant restés fermés en mars. Ferragamo, qui a suspendu son dividende, a déclaré dans son communiqué qu'il ne pouvait pas faire de prévisions de vente fiables pour l'année et travaillait sur des actions concrètes sur la gestion des dépenses et des investissements.

Valeurs associées SALVAT. FERRAGAMO MIL +1.09%