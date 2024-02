Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Salesforce: un premier dividende et des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Salesforce a indiqué mercredi soir initier un tout premier dividende trimestriel, de 0,40 dollar par action, et a fait part d'une autorisation de rachats d'actions supplémentaire pour 10 milliards de dollars.



Sur son quatrième trimestre comptable, il a engrangé un BPA ajusté de 2,29 dollars et une marge d'exploitation non-GAAP de 31,4%, pour un chiffre d'affaires de 9,29 milliards de dollars, en hausse de 11% (+10% à taux de changes constants).



L'éditeur de logiciels spécialiste du CRM (gestion de la relation clients) anticipe pour l'exercice qui commence un BPA ajusté entre 9,68 et 9,76 dollars, une marge d'exploitation non-GAAP de l'ordre de 32,5%, et un chiffre d'affaires entre 37,7 et 38 milliards.





