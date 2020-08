Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce : solides résultats au deuxième trimestre Cercle Finance • 26/08/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Le groupe Salesforce a fait état cette nuit de ce qu'il a qualifié 'd'un de ses meilleurs trimestres de son histoire', malgré un contexte marqué par la crise du coronavirus, avec des revenus en hausse de +29%, s'affichant à 5,15 milliards de dollars. Le bénéfice par action, en données non-GAAP, s'affiche pour sa part à 1,44 dollar. C'est près de 80 cents au-dessus des attentes. L'éditeur de logiciels d'entreprise, qui remplacera à partir du lundi 31 août le géant pétrolier Exxon Mobil au sein du Dow Jones, l'indice regroupant les 30 valeurs phares de Wall Street, annonce ainsi revoir à la hausse ses attentes pour l'exercice, avec des revenus compris entre 20,7 et 20,8 milliards de dollars (+21%-+22% en comparaison annuelle). Ses revenus aux T3 devraient, par ailleurs, être en hausse de +16%.

Valeurs associées SALESFORCE.COM NYSE +3.59%