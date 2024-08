Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Salesforce: relèvement d'objectifs pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Salesforce a relevé mercredi soir certains de ses objectifs annuels, pour viser désormais une marge opérationnelle ajustée de 32,8% (et non plus de 32,5%) et une croissance du cash-flow opérationnel de 23-25% (au lieu de 21-24%).



L'éditeur de logiciels spécialiste du CRM (gestion de la relation client) confirme par ailleurs sa fourchette-cible de revenus entre 37,7 et 38 milliards de dollars pour son exercice en cours, et anticipe un BPA ajusté (non GAAP) entre 10,03 et 10,11 dollars.



Au titre de son deuxième trimestre comptable, Salesforce a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 21% à 2,56 dollars, avec une marge opérationnelle ajustée de 33,7% (+2,1 points), pour des revenus en hausse de 8% à 9,33 milliards de dollars (+9% à changes constants).



'Notre programme de retour de capitaux demeure une priorité et nous nous attendons maintenant à plus que compenser notre dilution liée aux rémunérations en actions de l'exercice', affirme sa CFO Amy Weaver.





