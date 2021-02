Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce : relèvement d'objectif de CA annuel Cercle Finance • 26/02/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Salesforce a relevé jeudi soir sa fourchette-cible de revenus pour l'exercice 2021-22 à entre 25,65 et 25,75 milliards de dollars, à comparer à un chiffre d'affaires de 21,25 milliards réalisé sur l'exercice 2020-21. Par ailleurs, l'éditeur de logiciels annonce viser, en normes ajustées (non GAAP) un BPA compris entre 3,39 et 3,41 dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle de l'ordre de 17,7%, contre respectivement 4,92 dollars et 17,7% sur l'année écoulée. Sur son dernier trimestre 2020-21, Salesforce a réalisé un BPA ajusté de 1,04 dollar, dépassant sensiblement les attentes des analystes, et une marge opérationnelle ajustée de 17,5% pour des revenus en croissance de 20% à 5,82 milliards (+19% à changes constants).

Valeurs associées SALESFORCE.COM NYSE -3.94%