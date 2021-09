Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce : relèvement de la fourchette-cible de revenus information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la SEC, Salesforce annonce relever légèrement sa fourchette-cible de revenus pour l'exercice en cours, à entre 26,25 et 26,35 milliards de dollars, au lieu de 26,2 à 26,3 milliards en estimations précédentes. Par ailleurs, pour son exercice suivant, l'éditeur de logiciels d'entreprises se fixe pour objectifs une fourchette-cible de revenus entre 31,65 et 31,80 milliards de dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 20%.

Valeurs associées SALESFORCE.COM NYSE 0.00%