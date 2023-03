Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Salesforce: rachats d'actions accrus avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 14:25

(CercleFinance.com) - Salesforce est attendu en forte hausse à l'ouverture à Wall Street, au lendemain de l'annonce, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, d'une augmentation de son programme de rachat d'actions à 20 milliards de dollars.



Sur son quatrième trimestre comptable, il affiche un BPA ajusté de 1,68 dollar et une marge d'exploitation non-GAAP de 29,2%, pour un chiffre d'affaires de 8,38 milliards de dollars, en hausse de 14% en données publiées et de 17% à taux de change constants.



Pour l'exercice en cours, Salesforce vise un BPA ajusté entre 7,12 et 7,14 dollars, une marge d'exploitation non-GAAP de l'ordre de 27% et un chiffre d'affaires entre 34,5 et 34,7 milliards, contre respectivement 5,24 dollars, 22,5% et 31,3 milliards sur l'année passée.