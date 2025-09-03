 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 938,89
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Salesforce prévoit un chiffre d'affaires faible pour le trimestre en cours, les actions chutent
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte au paragraphe 6, les détails au paragraphe 9)

Le fournisseur de logiciels d'entreprise Salesforce CRM.N a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, les clients réduisant leurs dépenses pour ses produits d'entreprise en nuage en raison de l'incertitude macroéconomique.

Le fournisseur de logiciels en nuage a également annoncé une augmentation de 20 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions existant, portant le total à 50 milliards de dollars.

Les actions de la société basée à San Francisco, en Californie, ont chuté de plus de 4 % dans les échanges après la cloche. L'action a perdu plus de 24 % de sa valeur depuis le début de l'année.

Les entreprises reportent leurs grands projets de dépenses informatiques en raison de l'affaiblissement de l'économie mondiale et des problèmes macroéconomiques et géopolitiques persistants.

Dans le même temps, les investisseurs attendent des entreprises de cloud computing qu'elles rentabilisent les milliards investis dans l'intelligence artificielle, Salesforce investissant massivement dans l'automatisation et les agents d'intelligence artificielle.

La directrice générale Marc Benioff a déclaré la semaine dernière que Salesforce avait supprimé 4 000 emplois dans l'assistance à la clientèle en raison de l'IA, après avoir déclaré précédemment que la technologie représentait environ 30 à 50 % du travail de l'entreprise.

L'entreprise a proposé des agents d'IA - des programmes capables de gérer des tâches de routine sans supervision humaine - aux entreprises pour le recrutement et le service à la clientèle. Elle a conclu plus de 4 000 contrats payants pour "Agentforce", une plateforme qui permet aux clients de créer des représentants virtuels dotés d'IA.

Pour le troisième trimestre, Salesforce prévoit un chiffre d'affaires compris entre 10,24 et 10,29 milliards de dollars, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes (10,29 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Salesforce prévoit un bénéfice par action compris entre 2,84 et 2,86 dollars, le point médian de 2,85 dollars par action étant conforme aux estimations des analystes.

Le chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre, clos le 31 juillet, s'est élevé à 10,24 milliards de dollars, dépassant les attentes de 10,14 milliards de dollars.

Valeurs associées

SALESFORCE
256,560 USD NYSE +1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank