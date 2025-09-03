Salesforce prévoit un chiffre d'affaires faible pour le trimestre en cours, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte au paragraphe 6, les détails au paragraphe 9)

Le fournisseur de logiciels d'entreprise Salesforce CRM.N a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, les clients réduisant leurs dépenses pour ses produits d'entreprise en nuage en raison de l'incertitude macroéconomique.

Le fournisseur de logiciels en nuage a également annoncé une augmentation de 20 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions existant, portant le total à 50 milliards de dollars.

Les actions de la société basée à San Francisco, en Californie, ont chuté de plus de 4 % dans les échanges après la cloche. L'action a perdu plus de 24 % de sa valeur depuis le début de l'année.

Les entreprises reportent leurs grands projets de dépenses informatiques en raison de l'affaiblissement de l'économie mondiale et des problèmes macroéconomiques et géopolitiques persistants.

Dans le même temps, les investisseurs attendent des entreprises de cloud computing qu'elles rentabilisent les milliards investis dans l'intelligence artificielle, Salesforce investissant massivement dans l'automatisation et les agents d'intelligence artificielle.

La directrice générale Marc Benioff a déclaré la semaine dernière que Salesforce avait supprimé 4 000 emplois dans l'assistance à la clientèle en raison de l'IA, après avoir déclaré précédemment que la technologie représentait environ 30 à 50 % du travail de l'entreprise.

L'entreprise a proposé des agents d'IA - des programmes capables de gérer des tâches de routine sans supervision humaine - aux entreprises pour le recrutement et le service à la clientèle. Elle a conclu plus de 4 000 contrats payants pour "Agentforce", une plateforme qui permet aux clients de créer des représentants virtuels dotés d'IA.

Pour le troisième trimestre, Salesforce prévoit un chiffre d'affaires compris entre 10,24 et 10,29 milliards de dollars, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes (10,29 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Salesforce prévoit un bénéfice par action compris entre 2,84 et 2,86 dollars, le point médian de 2,85 dollars par action étant conforme aux estimations des analystes.

Le chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre, clos le 31 juillet, s'est élevé à 10,24 milliards de dollars, dépassant les attentes de 10,14 milliards de dollars.