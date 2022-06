Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce: prévision de revenus abaissée pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre comptable, Salesforce a fait part mardi soir d'un abaissement de sa prévision de revenus pour l'exercice en cours, à 31,7-31,8 milliards de dollars, et non plus entre 32 et 32,1 milliards.



L'éditeur de logiciels d'entreprises spécialiste du CRM (gestion de la relation clients) anticipe une marge opérationnelle ajustée d'environ 20,4% (contre environ 20% il y a trois mois), et se fixe une fourchette-cible de BPA ajusté allant de 4,74 à 4,76 dollars.



Sur son premier trimestre clos fin avril, Salesforce a engrangé un BPA ajusté en repli de 19% à 0,98 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 2,6 points à 17,6% pour des revenus en croissance de 24% à 7,41 milliards.





Valeurs associées SALESFORCE.COM NYSE -2.30%