Salesforce: premier programme de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre comptable, Salesforce a annoncé mercredi soir le lancement de son tout premier programme de rachats d'actions, autorisé par son conseil d'administration pour jusqu'à 10 milliards de dollars.



Le groupe a pourtant abaissé ses objectifs annuels par rapport à il y a trois mois, n'attendant plus qu'un BPA ajusté entre 4,71 et 4,73 dollars (au lieu de 4,74 à 4,76 dollars) et des revenus entre 30,9 et 31 milliards de dollars (au lieu de 31,7 à 31,8 milliards).



Sur son deuxième trimestre, l'éditeur de logiciels de gestion de relation clients a vu son BPA ajusté reculer de 19,6% à 1,19 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée de 19,9% pour des revenus en croissance de 22% à 7,72 milliards (+26% à changes constants).





