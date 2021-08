Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce : nouveau relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Salesforce a fait part mercredi soir d'un nouveau relèvement de sa fourchette-cible de revenus au titre de l'exercice en cours, à entre 26,2 et 26,3 milliards de dollars, ainsi que de son objectif de marge opérationnelle ajustée, à environ 18,5%. Sur son deuxième trimestre, l'éditeur de logiciels d'entreprises a engrangé un BPA ajusté de 1,48 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée de 20,4% pour des revenus en croissance de 23% à 6,34 milliards (+21% à changes constants). 'Alors que les entreprises et les administrations publiques poursuivent leur transformation numérique à travers le monde, nous avons réalisé notre cinquième trimestre phénoménal de suite', souligne son PDG Marc Benioff.

Valeurs associées SALESFORCE.COM NYSE +0.69%