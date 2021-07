Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce : le rachat de Slack est finalisé information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 17:05









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels d'entreprise américain Salesforce a annoncé mercredi avoir finalisé le rachat du concepteur de plateformes collaboratives Slack Technologies. L'opération avait été initialement officialisée en décembre dernier pour un montant de 27,7 milliards de dollars. Le groupe de San Francisco renforce ainsi son assise dans le numérique avec le rachat de cette plateforme digitale qui devrait lui permettre de définir le 'futur des logiciels professionnels'. Salesforce précise que Slack poursuivra son activité sous sa propre marque, avec toujours à sa tête son co-fondateur et directeur général actuel, Stewart Butterfield.

