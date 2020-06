Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 22/06/2020 à 16:37









(CercleFinance.com) - Le titre Salesforce avance ce lundi de +1%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 205 à 220 dollars. Le broker confirme au passage sa recommandation 'achat' sur la valeur. 'Nous croyons que le groupe peut redresser la barre en prenant une pause dans les fusions et acquisitions, en se concentrant sur les marges et en se concentrant sur la croissance organique. Nous restons positifs sur Salesforce grâce à son pipeline long-terme et à sa valorisation, solides', explique le broker.

Valeurs associées SALESFORCE.COM NYSE +0.58%