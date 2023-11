Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce: en forte hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 17:13









(CercleFinance.com) - Salesforce gagne plus de 6% à New York, au lendemain d'une publication trimestrielle forte de l'éditeur de logiciels spécialiste du CRM, avec des attentes battues et un relèvement de ses objectifs.



Dans ce contexte, Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 255 à 280 dollars,



'L'entreprise continue de voir du potentiel lié à la dynamique des accords multicloud transformants et l'ensemble de son activité d'abonnement fait encore preuve de vigueur, ramenant les vendeurs du titre dans leur grotte pour le reste de l'année', juge le broker.







