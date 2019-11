Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce : en baisse, mais un analyste plus optimiste Cercle Finance • 18/11/2019 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre Salesforce recule ce lundi de -0,2%, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, appréciant les perspectives qui s'ouvrent au groupe américain, au point de revoir à la hausse son objectif de cours sur la valeur. 'Nous pensons que Salesforce pourrait pré-annoncer ses résultats en prévision de la Journée des investisseurs la semaine prochaine et nous nous attendons à ce que le groupe fournisse des mises à jour de ses prévisions pour Dreamforce', explique l'analyste. Jefferies revoit ainsi sa cible à la hausse, passant de 171 à 195 dollars.

Valeurs associées SALESFORCE.COM NYSE 0.00%