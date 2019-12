Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce : en baisse, mais un analyste plus optimiste Cercle Finance • 04/12/2019 à 16:23









(CercleFinance.com) - Le titre Salesforce recule de -2,5% ce mercredi, même si l'analyste Jefferies confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après de 'solides résultats trimestriels', et ce 'dans tous les domaines'. 'Tout est prêt pour une fin d'année solide, jusqu'à 2020', estime le broker, pour qui la valorisation du titre reste attrayante. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 195 dollars sur la valeur.

Valeurs associées SALESFORCE.COM NYSE -3.60%