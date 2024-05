Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Salesforce : dévisse de -21% vers 215,5$, -25% en 5 séances information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 16:58









(CercleFinance.com) - Salesforce dévisse de -21% vers 215,5$ pour un cumul de -25% en 5 séances.

Le titre qui occupait mercredi le rang de 30e plus grande entreprise publique au monde, est désormais sortie du 'top 50' avec 210Mds$ contre 266Mds$ la veille (Thermo-Fisher est 50ème avec 211Mds$).



Salesforce a ainsi effacé près de 60Mds de dollars de capitalisation boursière cette semaine après avoir enregistré son 1er trimestre 'sous les attentes' depuis 2006.



Le titre est désormais en baisse de 18% en 2024 et a effacé la totalité de ses gains depuis le 9/11/2023 : le cours comble le gap' des 216$ du 13/11/2023, il ne reste plus qu'à refermer celui des 204,5$ du 1er novembre 2023... et le test du plancher majeur des 196,4 du 26/10/2023 ne serait plus très loin, ce qui coïnciderait avec une correction 'standard' de -38,2% depuis le zénith des 317$ du 1er mars dernier.







Valeurs associées SALESFORCE 218.04 USD NYSE -19.87%