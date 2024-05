Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Salesforce: croissance de 44% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Salesforce a fait part mercredi soir d'un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 44% à 2,44 dollars au titre de son premier trimestre comptable, avec une marge opérationnelle ajustée de 32,1%, pour des revenus en hausse de 11% à 9,13 milliards de dollars.



'Notre trajectoire de croissance rentable continue de tirer une forte génération de cash-flow', souligne Marc Benioff, le PDG de l'éditeur de logiciels spécialiste du CRM, pointant un bond de 39% du cash-flow opérationnel à 6,25 milliards.



Voyant 'une opportunité massive pour ses clients de se connecter avec leurs clients d'une toute nouvelle manière avec l'IA', il juge le groupe 'incroyablement bien placé pour aider les entreprises à réaliser les promesses de l'IA sur la prochaine décennie'.



Pour l'ensemble de son exercice en cours, Salesforce maintient ses objectifs d'une marge opérationnelle ajustée de 32,5%, de revenus entre 37,7 et 38 milliards de dollars, ainsi que d'une croissance du cash-flow opérationnel de 21 à 24%.





Valeurs associées SALESFORCE 272.10 USD NYSE +0.84%