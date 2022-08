Salesforce bat le consensus mais affiche sa prudence

(AOF) - Salesforce a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais révisé à la baisse ses prévisions en raison d'une baisse des dépenses de ses clients et de la hausse du dollar. Pour autant, le spécialiste du cloud a annoncé le lancement prochain d'un vaste programme de rachat d'actions de plusieurs milliards de dollars. Au deuxième trimestre 2022, le géant américain a réalisé un bénéfice de 68 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,19 dollar contre un consensus de 1,03 dollar. Le chiffre d'affaires est ressorti à 7,72 milliards.

Les analystes visaient 7,69 milliards de dollars, selon FactSet.

Pour le troisième trimestre, qui comprendra la conférence annuelle Dreamforce en septembre - un moteur de revenus important pour la société - cette dernière prévoit un BPA, hors éléments exceptionnels, de 1,20 à 1,21 dollar par action et chiffre d'affaires de 7,82 à 7,83 milliards de dollars. Le marché vise un BPA, hors éléments exceptionnels de 1,28 dollar par action pour un chiffre d'affaires de 8,07 milliards.

Pour l'ensemble de l'année, Salesforce a réduit ses prévisions annuelles. La société table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 4,71 à 4,73 dollars par action pour un chiffre d'affaires compris entre 30,9 et 31 milliards de dollars.

Elle escomptait auparavant un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 4,74 à 4,76 dollars par action pour un chiffre d'affaires compris entre 31,7 et 31,8 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché juteux des bases de données

Ce marché mondial, mature, devrait générer plus de 40 milliards de dollars de recettes cette année contre 22 milliards de dollars en 2017, d'après IDC. Contrairement à ses ambitions initiales, SAP n'a pas réussi à détrôner Oracle. Cela provient essentiellement de l'évolution majeure sur ce marché avec l'irruption d'Amazon Web Services ou de Google Cloud. Bénéficiant d'un avantage concurrentiel important en tant qu'hébergeurs des données des entreprises, ces intervenants ont gagné de belles parts de marché sur les dernières années. Toutefois, face à un appétit croissant des entreprises pour les données à forte valeur ajoutée, les acteurs traditionnels ont une carte à jouer.

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.