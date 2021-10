Sale temps pour l'avoine

(AOF) - Les cours de l'avoine évoluent ces dernières semaines à des niveaux jamais vus pour cette céréale. Les contrat à terme pour le mois de décembre ont en effet grimpé le 11 octobre jusqu'à 6,85 dollars le boisseau au Chicago Board of Trade, soit un bond de plus de 35% en un mois. Et même à 6,60 dollars vendredi, cela représente plus du double du cours observé l'an passé à la même époque. La faute à des récoltes historiquement basses en raison de la sécheresse dans le Dakota du Nord et les prairies canadiennes, mais aussi aux choix des agriculteurs qui ont privilégié le blé ou le maïs.