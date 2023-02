Salaires : la nette augmentation en 2022 a été dévorée par l’inflation (Dares)

(AOF) - L'indice du salaire mensuel de base (SMB) de l'ensemble des salariés a progressé de 3,8% en 2022 , mais il a diminué de 2,2% en euros constants. C'est ce qu'affirme la Dares, service statistique du ministère du Travail dans un bilan publié ce 9 février 2023. De même l'indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) a progressé de 4,5 % en 2022, amis il a diminué de 1,5% en euros constants.

Sur un an, le SMB augmente de 4,6 % pour les ouvriers, de 4,3 % pour les employés, de 3,2 % pour les professions intermédiaires et de 2,9 % pour les cadres. En euros constants et sur la même période, il baisse respectivement de 1,4 %, 1,7 %, 2,8 % et 3,1 % pour chacune de ces catégories